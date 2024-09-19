Тюменская область поделилась опытом внедрения Интеллектуальной транспортной системы

В Тюменской области благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" активно развивается интеллектуальная транспортная система, этим опытом регион поделился на Международном форуме Kazan Digital Week — 2024, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Опыт Тюменской области изучался в рамках заседания федеральной рабочей группы по внедрению ИТС на дорожной сети субъектов РФ.

Сейчас в составе ИТС агломерации функционирует несколько подсистем:

• подсистема мониторинга параметров транспортного потока даёт понимание о количестве и направлении движения автомобилей;

• "Диспетчерское управление транспортом служб содержания дорог (ДУТССД)" помогает контролировать работу подрядных организаций, направлять технику на решение первоочередных задач;

• региональная подсистема светофорного управления позволяет создавать "зелёные волны" и разгружать перекрёстки;

• подсистема мониторинга и управления общественным транспортом даёт понимание о движении автобусов и транслирует данные в приложения для пассажиров;

• подсистема метеомониторинга позволяет координировать работу дорожных служб в связи с погодными условиями;

• подсистема видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций позволяет оперативно реагировать на ДТП, анализировать причины аварий и принимать решения по их профилактике;

• "Интеграционная платформа" объединяет их в единую систему.

В рамках развития ИТС разработчики активно используют нейросети. Они помогают в режиме онлайн выявлять дефекты дорожного покрытия. Система составляет карточку с привязкой к координатам и направляет её модератору. В последствии эту карточку пересылают подрядчику, который, устранив замечания, делает фотоотчёт и закрывает инцидент.