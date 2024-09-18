Число вакансий в отрасли ЖКХ в Тюменской области выросло на 32%

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в Тюменской области и выяснили, что к началу отопительного сезон в регионе активно ищут сотрудников в сферу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории.

В январе-начале сентября 2024 года в регионе было опубликовано 1,4 тысячи вакансий в сфере ЖКХ, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным сервиса hh.ru "Люди в цифрах", в январе-начале сентября средняя предлагаемая зарплата в Тюменской области в сфере благоустройства находилась в диапазоне 52 759 - 114 943 рублей. В том же периоде прошлого года – 45 977 - 91 954 рублей.

Свыше половины (55%) вакансий опубликованы компаниями из отрасли водоснабжения, 27% - организациями, которые отвечают за энергоснабжение, и 20% - из отрасли благоустройства. В основном предприятия ЖКХ ищут слесарей (6% вакансий), инженеров-конструкторов (5%) и менеджеров по продажам (4%).

Что касается самых востребованных специалистов, то средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для слесарей составляет 61 100 руб., для инженеров-конструкторов – 89 900 руб., для менеджеров по продажам – 79 800 руб.