Число вакансий в отрасли ЖКХ в Тюменской области выросло на 32%

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в Тюменской области и выяснили, что к началу отопительного сезон в регионе активно ищут сотрудников в сферу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории.
В январе-начале сентября 2024 года в регионе было опубликовано 1,4 тысячи вакансий в сфере ЖКХ, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным сервиса hh.ru "Люди в цифрах", в январе-начале сентября средняя предлагаемая зарплата в Тюменской области в сфере благоустройства находилась в диапазоне 52 759 - 114 943 рублей. В том же периоде прошлого года – 45 977 - 91 954 рублей.
Свыше половины (55%) вакансий опубликованы компаниями из отрасли водоснабжения, 27% - организациями, которые отвечают за энергоснабжение, и 20% - из отрасли благоустройства. В основном предприятия ЖКХ ищут слесарей (6% вакансий), инженеров-конструкторов (5%) и менеджеров по продажам (4%).
Что касается самых востребованных специалистов, то средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для слесарей составляет 61 100 руб., для инженеров-конструкторов – 89 900 руб., для менеджеров по продажам – 79 800 руб.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru