После наводнения в Викулово реконструируют дамбу

12:00 13 сентября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В селе Викулово после масштабного паводка этого года требуется ремонт дамбы. Большая вода сильно повредила берег. В ближайшее время начнётся реконструкция защитного сооружения.

Об этом сообщил губернатор Александр Моор, находящийся в пятницу в муниципалитетах, которые весной противостояли самому большому наводнению в истории Тюменской области на реке Ишим. 

Теги: Александр Моор , Викуловский район , паводок , строительство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2024