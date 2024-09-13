После наводнения в Викулово реконструируют дамбу

В селе Викулово после масштабного паводка этого года требуется ремонт дамбы. Большая вода сильно повредила берег. В ближайшее время начнётся реконструкция защитного сооружения.

Об этом сообщил губернатор Александр Моор, находящийся в пятницу в муниципалитетах, которые весной противостояли самому большому наводнению в истории Тюменской области на реке Ишим.