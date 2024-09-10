В российских банках вновь наблюдается рост ставок по вкладам

Ряд российских банков повысил ставки по долгосрочным вкладам. Сегодня в пресс-службе ВТБ сообщили об увеличении максимальной доходности, ранее стало известно, что проценты выросли и в Газпромбанке.

На повышенный процент банки привлекают, как правило, новых клиентов или новые деньги тюменцев, которые ранее в данных организациях они не размещали.

На депозиты с коротким сроком ставки также уже повышаются, несмотря на то, что заседание Банка России по ключевой состоится только 13 сентября. Многие эксперты уже высказали свои прогнозы по сохранению действующего уровня ключевой ставки либо возможному увеличению.

Зампред ВТБ Георгий Горшков:

Мы видим желание вкладчиков размещать свои средства в банках "вдолгую", на короткие сроки приходится только каждый десятый депозит. Это оправдано: ЦБ дал четкий сигнал, что ключевая ставка в ближайшее время точно не пойдет вниз, мы также прогнозируем, что в ближайшую пятницу она либо будет сохранена на уровне 18%, либо даже повышена. Не дожидаясь решения регулятора, мы решили повысить ставку по долгосрочным вкладам – теперь она достигла 20%, ранее такие условия были доступны только по накопительным счетам.

В этом году рынок сбережений показывает рекордный рост за всю историю России.