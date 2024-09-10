Уборочная кампания продолжается в Исетском районе

Сельскохозяйственные предприятия района продолжают комплекс осенних полевых работ, включающий в себя заготовку кормов, уборку зерновых, технических культур, осеннюю обработку почвы.

Сегодня первыми на заготовку кукурузы на силос в районе вышли кормозаготовители ООО "ЗапСибХлеб-Исеть". Масса растений полностью соответствует требованиям сельхозпредприятия. Кукуруза достигла восковой спелости зерен с ценными питательными качествами и химическим составом, чем и был дан сигнал к началу заготовки силоса.

В первый день работы заложено в траншеи 755 тонн силоса. Всего предприятию подлежит уборка 3 562 гектаров кормовых культур, при этом нужно заготовить 27,2 тысячи тонн готового силоса.

По словам генерального директора Дмитрия Николаевича Иванова, отставание темпа от прошлого года обусловлено погодными условиями: "Заранее начали убирать кукурузный силос, вместе с ячменем в фазе молочно-восковой спелости. Понимаем, что одно кукурузное поле уже "дошло" с высоким уровнем крахмала, содержание сухого вещества 24%. Делаем так, чтобы общее сухое вещество получилось в норме 30%. Дождей было много, влажность высокая, земля сырая – поэтому приходится останавливать уборку. К сожалению, в этом году большие потери понес ячмень. В текущих условиях в полиэтиленовых рукавах находится 800 тонн ячменя для того, чтобы не затягивать просушку, затем раскрываем и просушиваем зерно. Понимаем, что погода не дает возможности убирать урожай, поэтому готовы к любым условиям".

Прогноз погоды на эту неделю оптимистичный. Он может дать возможность нарастить темпы уборки урожая.