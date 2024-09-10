Тюменские предприниматели две трети кредитов оформляют онлайн

Две трети кредитов представители малого и микробизнеса Тюменской области получают в Сбере дистанционно. Чаще всего онлайн-кредиты оформляют предприятия розничной и оптовой торговли.

За семь месяцев 2024 года через мобильное приложение СберБизнес кредиты оформили более 2,5 тысячи предпринимателей. Объем финансирования превысил 3 млрд рублей.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

Самый ценный ресурс любого предпринимателя — это его время. И это время необходимо инвестировать в развитие бизнеса, а не в мелкие задачи. Понимая эту потребность, мы постоянно развиваем и улучшаем наши онлайн-сервисы, чтобы оформление банковских услуг было для наших клиентов простым и удобным. Поэтому, чтобы предприниматели не тратили время на визиты в офис и сбор документов, мы предоставили им возможность получать финансирование, не выходя из своего рабочего кабинета.

Несколько лет назад процесс оформления кредита занимал до десяти дней. Клиенту нужно было заполнить заявку в отделении банка, собрать пакет документов, затем снова обратиться в офис для подписания кредитного договора — и только после этого деньги перечислялись на счет. В 2021 году Сбер запустил сервис онлайн-кредитования бизнеса в мобильном приложении, поэтому теперь клиенты банка могут получить кредит за 3 минуты. Для этого нужно подать заявку в интернет-банке СберБизнес и дождаться расчета одобренной суммы. После получения одобрения можно заполнить заявку на получение кредита.

Татьяна Григорьева, предприниматель: