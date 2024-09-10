В Тюмени установят около 60 новых лотков "Продаем своё"

В Тюмени для торговли излишками с садов-огородов оформлено 64 площадки, на которых одновременно могут разместиться до 500 продавцов, к концу января 2025-го их станет больше на 58, а первые 30 установят уже до ноября в Восточном, Центральном и Калининском округах, сообщила директор городского департамента потребительского рынка Елена Ерёмина.

На прошлой неделе глава города Максим Афанасьев потребовал обратить пристальное внимание к уличной торговле, прежде всего - к стихийной, и навести в этом соответствующий порядок. По данным администрации города ситуация к началу этой недели уже значительно улучшилась благодаря регулярным объездам сотрудников департамента потребительского рынка администрации города и органов полиции, а также действиям в миграционной сфере.

Однако работа по пресечению несанкционированной уличной торговли не может быть направлена только на ограничение. Она, естественно, направлена ещё и на создание условий для категории граждан, которая имеет право торговать на специально созданных местах в рамках схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО). К категории таких граждан относятся представители старшей возрастной группы, садоводы, огородники. Важно: продукция животного происхождения реализоваться на таких открытых точках не может.

"На территории города Тюмени в схеме НТО есть 64 адресные площадки, которые позволяют одновременно разместиться 500 торгующим, – рассказала Елена Ерёмина. – Особенность в том, что эта работа, которая проводилась администрацией города уже много лет, – по формированию локаций, где можно разместить эти площадки для торговли, – была связана и с техническими условиями (например, нельзя организовать торговые ряды на полосе отвода автомобильной дороги, на частной земле, на озеленённой территории, на технических коридорах охраны инженерных коммуникаций, которыми весь город пронизан…). Помимо техусловий мы подбирали эти площадки с учётом ещё и потребительской лояльности и реакции самих торгующих граждан".

Узнать эти площадки легко: уже несколько лет на них устанавливают лотки "Продаём своё". Они видны издалека – яркие, оранжевые. Формат такой торговли прошёл апробацию и показал свою состоятельность и востребованность. Количество лотков будет увеличиваться.

Параллельно продолжится работа по пресечению несанкционированной торговли. В первом полугодии 2024-го состоялось 49 рейдов. В прошлом году только силами департамента потребительского рынка и управ административных округов было наложено штрафов в размере 7,8 млн рублей.