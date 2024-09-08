Первый бизнес-лагерь для предпринимателей проводят в  Тюменской области

Бизнес-лагерь для предпринимателей в Тюменской области проводится впервые, в природном комплексе "Гнездо" в течение дня около трехсот участников не только из Тюмени, муниципальных районов, но и из Новосибирска, Перми и Челябинска.
В течение дня предприниматели общаются с двадцатью федеральными и региональными экспертами. Ключевая тема - кадры, их подготовка, поиск и закрепление в коллективе. Инвесткоманда региона поделится инструментами поддержки бизнеса.
Помимо деловых вопросов, в программе обмен контактами, знакомство друг с другом и мастер-классы.
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