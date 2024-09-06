Водителям ПАТП в Тюмени купят новые автобусы и повысят зарплату

Одним из ключевых блоков комплексного плана развития городского общественного транспорта является повышение заработной платы работников транспортных предприятий, с 1 сентября муниципалитет намерен ее увеличить, заявил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Вопрос развития общественного транспорта в городе находится на особом контроле. Администрацией города внимательно проанализированы все сообщения тюменцев, поступившие через соцсети, изучены финансовая деятельность ПАТП и организация автобусных перевозок. Специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта разработали комплексные предложения, которые касаются обновления парка ПАТП, повышения зарплат водителей и других аспектов.

Мэр и губернатор Александр Моор рассмотрели предложения и приняли важные решения:

Правительством Тюменской области одобрена заявка от Тюмени на приобретение 225 автобусов, включая большого класса и 11 автобусов особо большого класса. При этом 107 автобусов будут работать на газомоторном топливе. Это позволит нам существенно обновить автобусный парк (средний возраст снизится до 3,6 года). Кроме того, замена автобусов среднего класса на большой увеличит провозную способность.

Одним из ключевых блоков комплексного плана является повышение заработной платы работников транспортных предприятий. С 1 сентября мы намерены увеличить заработную плату водителей на 49 % на норму времени, достигнув размера 85 тысяч рублей. Ежегодно она будет индексироваться. Кроме того, мы будем предоставлять иногородним водителям ПАТП служебное муниципальное жилье. Предприятиям, где водители хотят пройти обучение и получить категорию D и DE, на эти цели будет выплачиваться субсидия из городского бюджета", - сообщил Афанасьев.

Афанасьев отметил, что все предложения будут отражены в главных финансовых документах области и города, которые сейчас формируются. Даны поручения профильным департаментам разработать и принять соответствующие нормативно-правовые акты.