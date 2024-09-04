В Тюмени открыли новый образовательно-производственный центр

В Тюменском колледже производственных и социальных технологий открыли образовательно-производственный центр "Транспортное и дорожное строительство", основная задача нового кластера федерального проекта "Профессионалитет" - подготовка кадров в соответствии с потребностями реального сектора экономики.

Подготовка осуществляется по пяти направлениям: строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; машинист дорожных и строительных машин; мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; техническая эксплуатация подъёмно-транспортных строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Кадры готовят для "Мостостроя-11", ТОДЕПа, ЭНКО, Тюменской агропромышленной лизинговой компании. Именно эти предприятия предоставляют, к примеру, технику для подготовки будущих специалистов, активно участвуют в разработке учебных программ. В планах на 2024 год - обучение 810 человек, в 2025 году начнут готовить 1405 студентов, сообщает информцентр правительства ТО.