В Тюмени открыли новый образовательно-производственный центр

11:50 04 сентября 2024
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В Тюменском колледже производственных и социальных технологий открыли образовательно-производственный центр "Транспортное и дорожное строительство", основная задача нового кластера федерального проекта "Профессионалитет" - подготовка кадров в соответствии с потребностями реального сектора экономики.

Подготовка осуществляется по пяти направлениям: строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; машинист дорожных и строительных машин; мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; техническая эксплуатация подъёмно-транспортных строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Кадры готовят для "Мостостроя-11", ТОДЕПа, ЭНКО, Тюменской агропромышленной лизинговой компании. Именно эти предприятия предоставляют, к примеру, технику для подготовки будущих специалистов, активно участвуют в разработке учебных программ. В планах на 2024 год - обучение 810 человек, в 2025 году начнут готовить 1405 студентов, сообщает информцентр правительства ТО.

Теги: образование , ссузы
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