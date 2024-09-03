Глава Тюмени потребовал стихийную торговлю перевести в цивилизованный формат

Проблема стихийной торговли на улицах Тюмени обсуждается постоянно на разных уровнях, на очередном заседании коллегии в администрации города этот вопрос снова возник, глава города Максим Афанасьев поручил коллегам перевести стихийную торговлю в цивилизованный формат

"В процессе обсуждения вопроса о создании условий для расширения рынка реализации местной сельскохозяйственной продукции я поставил задачу перевести стихийную торговлю в цивилизованный формат. В августе мы проанализировали все проблемные моменты, о которых информировали жители города. Я солидарен с тюменцами: торговать с грязных машин или ящиков на обочине улиц недопустимо! Дал поручение проработать дорожную карту, которая позволит пересмотреть формы ярмарочной деятельности, а также систематизировать схему установки лотков "Продаем свое"", - сообщил Афанасьев.

Реализация сельхозпродукции должна осуществляться на достойном качественном уровне, подчеркнул глава муниципалитета.