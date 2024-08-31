Банк России может повысить ставку до 20%, прогнозируют в ВТБ

16:11 30 августа 2024
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На заседании 13 сентября Банк России, скорее всего, повысит ставку до 20 процентов, хотя данных за август может быть недостаточно для полной оценки влияния жесткой денежно-кредитной политики, считает первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В пример он привел принцип Тейлора: при прочих равных увеличение инфляции на 1 процентный пункт должно приводить к повышению процентной ставки более чем на 1 п.п.

"С учетом того, что диапазон ключевой ставки, прогнозируемый на конец этого года - 18-19,4%, то есть в верхней границе диапазона уже заложено повышение до 20%, а прогноз инфляции превышается на 0,7 п.п., то по правилу Тейлора должно быть ритуальное действие по повышению ключевой ставки даже, получается, математически на уровень, превышающий 20%, заложенный в диапазоне прогнозируемой ключевой ставки", - отметил Пьянов.

Теги: Банк России , ВТБ , прогноз
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