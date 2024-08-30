В выходные в Тюмени будут ремонтировать дорожное полотно на перекрестке улиц Монтажников и Широтной

Работы по устранению колейности на пересечении улиц Монтажников и Широтной, где всегда интенсивное движение транспорта, проведут в Тюмени в ближайшие выходные, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Здесь соединяются городская и региональная дороги. Несколько месяцев назад участок был включён в план текущего ремонта. Однако работы до сих пор не начались. Я поручил департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта пересмотреть график работ дорожников и, учитывая погодные условия, провести их в ближайшие дни", - сообщил Афанасьев.

В планах нынешнего строительного сезона ремонты на более чем 30 километрах дорог. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" работы уже выполнены на улицах Барнаульской (от Аккумуляторной до Обхода города Тюмени), Профсоюзной (от 50 лет Октября до Дружбы), Льва Толстого (от Пролетарской до Луначарского) и других участках. В планах значатся улицы Чекистов, Литовская, Тургенева и другие.

Дополнительно средства на ремонт были выделены правительством Тюменской области в августе. Ремонтные работы будут проведены на следующих улицах:

- Троицкой (от Обхода города Тюмени до улицы Медовой),

- Мурманской (от Салтыкова-Щедрина до детского сада № 183),

- Тульской (от Рижской до Республики),



- Малыгина (от ул. Шиллера до ул. Мориса

Тореза),

- Мира (от Большевиков до Трактовой),

- Флотской (от Льва Толстого до Полевой),

- Полевой (от Ямской до Луначарского),

- Семакова (от Володарского до Семакова, 5),

- Ореховой (от Щербакова до Ореховой, 6),

- Капитана Плахина (от Ершова до Плахина, 4а),

- Рижской (от Тульской до Одесской),

- Республики (от Орджоникидзе до Челюскинцев),

- 70 лет Октября (от Велижанского тракта до Мелиораторов),

- Жигулевской,

- Максима Горького (от Малыгина до 50 лет ВЛКСМ).

На большинстве объектов уже выполнено фрезерование и в первой декаде сентября начнётся укладка верхнего слоя асфальта.