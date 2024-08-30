Сбер поддержал XII международный бизнес-форум СУП в Тюмени

Сбербанк выступил в качестве генерального партнера XII Международного бизнес-форума "СУП", который прошел в Тюмени. В мероприятии приняли участие более 3 тысяч предпринимателей из разных регионов России и зарубежных стран. Основной темой форума стала трансформация мышления.

Особое внимание было уделено практическому применению искусственного интеллекта. Сбербанк организовал специальную площадку для обсуждения этой темы с предпринимателями. Спикерами программы стали Егор Калина, управляющий директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка, руководитель направления молодежного предпринимательства в Сбербанке Денис Романов и руководитель направления по анализу данных управления развития технологий дивизиона "Малый и микробизнес" Ксения Колесникова.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский провел беседу с участниками форума на тему "Трансформация". Он подчеркнул, что рынок постоянно меняется, и Сбербанк активно адаптируется к этим изменениям, совершенствуя методы работы своих сотрудников и помогая предпринимателям справляться с вызовами рынка.

Сбербанк является одним из ключевых партнеров бизнес-форума "СУП", на котором у бизнесменов есть уникальная возможность получить новые знания, обменяться опытом с коллегами и узнать о новых продуктах и услугах, включая предложения от Сбербанка. Это помогает предпринимателям развивать свой бизнес и находить новые пути для роста, в том числе с помощью продуктов Сбербанка, подчеркнул Роман Дубинский:

Сбербанк не ограничивается простой продажей продуктов и услуг. Его цель – помочь предпринимателям развиваться, особенно тем, кто только начинает свой путь в бизнесе. Для этого банк постоянно работает над созданием и внедрением новых инструментов управления бизнесом, основанных на анализе данных и использовании искусственного интеллекта. Один из примеров таких инструментов – отраслевые решения, которые Сбербанк предлагает предпринимателям абсолютно бесплатно. Эти решения разработаны специально для конкретных отраслей и помогают бизнесменам оптимизировать свои процессы, повышать эффективность и достигать лучших результатов.

На форуме для предпринимателей Сбер организовал различные развлекательные активности, а также продажу мерча от магазина SberShop.