"Свеза" в Тюмени за 82 млн рублей модернизирует систему вентиляции на заводе

Лесопромышленная группа "Свеза" направит почти 82 млн рублей на улучшение микроклимата рабочих мест на тюменском комбинате. На производстве уже начались работы по реконструкции системы вентиляции, которая была смонтирована на площадке более пятнадцати лет назад.

Монтаж новой системы очистки и охлаждения приточного воздуха позволит скорректировать температуру в помещениях почти на 6 градусов в летний период. А применение новой схемы с гликолевым контуром поможет избежать рисков обмерзания системы зимой. Новое оборудование уже работает на участке лущения шпона. В настоящее время монтаж продолжается на участке сушки шпона. Здесь пуск нового оборудования планируется в ноябре.

Проект рассчитан до 2026 года, после его реализации современная система охватит сто процентов площадей производства. Со следующего года модернизацию планируют провести на складе смол и участке починки и сортировки шпона. А в завершающий год проекта – на производстве фанеры.

По словам руководителя технической службы комбината "Свеза" Ивана Мурашева, новая система вентиляции положительно повлияет на трудоспособность и здоровье рабочих, а также нивелирует возникающие сейчас из-за высокой температуры воздуха проблемы и с оборудованием, которые снижают его производительность.