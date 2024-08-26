Сбербанк выдал 1 млрд рублей для строительства в Тобольске сухогруза

Фото – пресс-служба Сбербанка

На строительство самоходного сухогрузного судна класса река-море Сбербанк выдал 1 млрд рублей. Кредитная линия предоставлена Обь-Иртышскому речному пароходству, входящему в группу компаний "Межрегионфлот", сроком на 10 лет. Сделка предусматривает использование механизма эскроу.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Это первый случай финансирования строительства водного судна в Уральском банке Сбербанка. Кредитная линия является продолжением сотрудничества в рамках соглашения, подписанного с группой компаний "Межрегионфлот", для развития и цифровизации водного транспорта. Сбербанк и дальше готов предоставлять финансовую, консультационную и информационную поддержку для реализации инициатив, направленных на развитие логистики водного транспорта.

Обь-Иртышское речное пароходство владеет флотом из более чем 300 судов и занимается перевозкой грузов и буксировкой в Обь-Иртышском бассейне внутренних водных путей, а также из морских портов Архангельск и Мурманск, до морских портов в Обской губе и Енисейском заливе Карского моря, включая выгрузку на необорудованный берег полуостровов Ямал и Таймыр. Новое самоходное сухогрузное судно будет построено на Тобольском судостроительном судоремонтном заводе.