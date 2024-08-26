Инвестагентство организует лагерь для тюменских предпринимателей

Центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области совместно с федеральной компанией hh.ru Центр организует бизнес-лагерь в природном комплексе "Гнездо". Встреча запланирована на 8 сентября, цель - в неформальной обстановке обсудить актуальные для бизнеса вопросы.

Руководитель Центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева:

Наш бизнес-лагерь - это отличная возможность пообщаться в неформальной обстановке, обсудить актуальные вопросы развития вашего бизнеса, а также получить новые идеи и вдохновение для дальнейшего роста. Ждем вас 8 сентября в природном комплексе "Гнездо"!"

Для участия нужно зарегистрироваться.