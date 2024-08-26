Тюменская область в топ-10 среди регионов РФ по предпринимательству

Тюменская область занимает 8 строчку рейтинга регионов России по вовлеченности населения в малый и средний бизнес, лидерами являются Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва, где на долю сотрудников малых и средних предприятий приходится около 60% численности рабочей силы, результаты исследования опубликованы РИА Новости.

В Тюменской области на долю занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, в 2023 году приходится 49,1 от общего числа занятых в экономике, или 366,6 тысячи человек (в среднем по РФ 43,1% - 31,4 млн). За год их численность выросла на 13,8 %.

В целом по России численность занятых в малом и среднем бизнесе за год выросло на на 11,7%. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, число предприятий МСП, включая индивидуальных предпринимателей, выросло за год до 6,35 миллиона, увеличившись на 6%. Как указывают исследователи, во многом этому способствовала реализация федеральной программы льготного кредитования МСП, являющейся частью национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".