В Тюменской области назвали лучших работодателей по трудоустройству льготников и подростков

Итоги конкурса "Лучший работодатель в области содействия занятости населения" Тюменской области подвели департамент труда и занятости населения Тюменской области совместно с партией "Единая Россия".

18 работодателей региона принимали участие в трех номинациях.

В номинации "Лучший работодатель в Тюменской области по трудоустройству инвалидов" места распределились следующим образом: лидер - центр спортивного, социального и культурного развития "Импульс", на втором и третьем местах - детсад "38 попугаев" центр комплексного сопровождения инвалидов "Содействие".

В номинации "Лучший работодатель в Тюменской области по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан" первое место занял детский оздоровительно-образовательный центр "Березка", к аскаринская ДШИ "Ритм" - на втором месте, на третьем - КЦСОН Казанского района.

Призером конкурса в номинации "Лучший работодатель в Тюменской области по трудоустройству участников, ветеранов СВО и членов их семей" стал и шимский городской молодежный "Центр развития".