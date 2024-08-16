В Тюменской области около 7,4 тысячи подростков смогли поработать в июле

В Тюменской области за последние семь месяцев 2024 года служба занятости населения помогла найти работу 16,8 тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Из них 15,5 тысячи были трудоустроены в летний период. В июне работу нашли 8 109 подростков, а в июле - 7 426.

В течение летних месяцев школьники активно трудились в детских садах, библиотеках, культурно-спортивных организациях, школах, а также на предприятиях внебюджетной сферы. Например, в Ишиме ребята стали помощниками делопроизводителя в компании "Проектный офис" - сортировали документы, готовили их к архивации. В компании "Техностарт" помогали инженеру-робототехнику, изготавливая игрушки из дерева и участвуя в разработке моделей для 3D принтера.

Трудоустройство подростков будет продолжаться и в августе, а также в течение учебного года в свободное от занятий время. Такие возможности не только позволяют школьникам заработать деньги, но и развивают важные навыки, такие как самоорганизация, работа в коллективе и ответственность. Полученный опыт будет невероятно полезен для их будущей профессиональной карьеры.

Школьники могут самостоятельно искать вакансии на портале "Работа России" или получить консультацию в Центре занятости населения.

В этом году планируется трудоустроить 23 тысячи несовершеннолетних гражданина, в том числе около 19 тысяч несовершеннолетних граждан в летний период.