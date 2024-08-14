В Тюмени и Тюменском районе возводится пять крупных школ

С 2019 года в Тюменской области построено 32 больших и маленьких школ как в Тюмени, так и в небольших населенных пунктах, в том числе по программе замены ветхих и деревянных школ. При этом на сегодня в стройке находится еще пять больших школ, четыре из них - в областном центре.

Так, в Тюмени в этом году должны закончить строительство и ввести в начале нового года школу на 1101 место в поселке Мелиораторов. Школа в Березняках планируется к сдаче в третьем квартале 2025 года, в микрорайоне "Ямальский-1" и на улице Красных зорь в центре - во втором и третьем квартале 2026 года соответственно. До конца 2024 года строители должны сдать в эксплуатацию большую совмещенную школу-детсад в поселке Московский. Кроме того, началось строительство школы в селе Мальково Тюменского района, рассказал губернатор Александр Моор на пресс-конференции в честь 80-лети региона.

Губернатор отметил, что численность детского населения в регионе растет, в ближайшие годы потребность в новых школах сохранится, особенно в Тюмени и Тюменском районе.