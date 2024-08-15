В Ялуторовске построят более 5 км дамбы для защиты города от Тобола

16:20 14 августа 2024
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В Тюменской облатси продолается работа по возведению гидротехнических сооружений для защиты населенных пунктов от паводка. Так, в Ялуторовске будет выполнено устройство гидротехнического сооружения протяженностью почти 5 километров, сообщил глава региона Александр Моор.

Помимо этого, в микрорайоне Сумкино города Тобольска, который находится в устье реки Иртыш, будет проведена реконструкция дамбы.

К тому же большинство из выполненных в этом году временных земляных насыпей разбирать не будут, в частности - дамбу в Упорово.

Будет увеличен уровень дорог на тех участках, где создавались насыпи. О необходимости такой профилактической меры ранее говорил и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

В Тюменской области продолжаются восстановительные работы после паводка, в частности — ремонт дорог. На эти цели регион обратится за поддержкой из федерального бюджета. Экспертная стоимость работ — 2 млрд 700 млн рублей.

Теги: Александр Моор , дороги , паводок
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