В центре Тюмени на месте снесенного многоквартирного долгостроя создадут сквер

Александр Моор предложил создать общественное пространство, посвященное СВО, на месте снесенного здания по адресу ул. Герцена, 50 в Тюмени, вопрос будет вынесен на общественное обсуждение.

"На месте снесенного дома №50 по улице Герцена точно не будет никакого строительства - ни жилого, ни коммерческого. Наконец-то мы этот дом снесли - сразу появилось много воздуха, света. Практика создания новых общественных пространств, особенно в центре города их не хватает, очень хорошая. И площадь там приличная - почти гектар. Там точно нужно сделать новое общественное пространство, и я предлагаю обсудить такую идею. Сейчас есть запрос на создание общественного места, посвященного специальной военной операции. Мы с администрацией города разные места осмотрели, в том числе и в новых районах, но я думаю, что это место очень подходящее. Оно достаточно большое, это центр города, удобно подъезжать, удобно подходить. При этом, на мой взгляд, нужно так решить, с архитектурной точки зрения, чтобы это было место, где будут гулять мамы с детьми. И сможет собираться молодежь. Но при этом это будет место памяти, это будет место мечтания о будущем, место для отдыха - красивым, зеленым, с глубоким смыслом местом на центре города. Это моя идея, мое предложение", - сказал Моор во время пресс-конференции, приуроченной к празднованию 80-й годовщины со дня образования региона.

Губернатор сообщил, что поручит главе города Максиму Афанасьеву вместе с тюменцами это предложение пообсуждать. "Если идея будет одобрена, то мы сможем уже приступить к разработке архитектурной концепции этого места и в самое ближайшее время ее реализовать", - подчеркнул он.