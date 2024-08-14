Светлана Иванова ознакомилась с работой завода САВ и его коллективом

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова знакомится с промышленными объектами города и изучает вопросы трудоустройства молодежи, одним из них стало предприятие "СпецАвтоВосток" (САВ). Вместе со спикером гордумы на заводе побывали представитель первичной организации ветеранов городской думы Алла Аленгоз, члены Общественной молодежной палаты Анна Попова и Егор Цуриков.

"Мы посетили мощный завод "СпецАвтоВосток". Экскурсию провел генеральный директор предприятия Радион Хамидуллин. В 2011, когда Радион Рафаилович пришел к руководству, предприятие умирало. За эти годы его удалось не просто спасти, а поднять на уровень успешного развития. Ежедневно на заводе собирают 2-2,5 единицы техники. Когда речь заходит про крупные компании областной столицы, тюменцам интересны вопросы трудоустройства, в том числе молодежи. Сейчас на заводе работают 250 человек, средний возраст – 40 лет, примерно 40% – до 35 лет. Зарплата на предприятии достойная, требуются сотрудники", - рассказала в своем Telegram-канале по итогам визита Светлана Иванова.

Предприятие работает с 1972 года, в те времена на нем трудились полторы тысячи человек. Сегодня группа САВ занимается разработкой и производством техники для транспортировки различных грузов, в коллективе 250 человек, шесть из них на заводе трудятся всю жизнь, есть вакантные места - "СпецАвтоВосток" нуждается в инженерах, конструкторах и технологах.

По словам Аллы Аленгоз после экскурсии по заводу отметила, что на предприятии грамотно подбирают кадры и заботятся об условиях работы. "Руководство обеспечивает своим рабочим достойную оплату труда, повышение квалификации, соблюдение безопасности труда, социальный пакет. Соответственно, эти меры работают на стабильность и привлекательность для трудоустройства рабочих востребованных технических профессий машиностроительной отрасли — токарей, сварщиков, конструкторов. И самое главное — завод продолжает свою историю, которая была начата под другим названием еще в далеком 1972 году", - подчеркнула Аленгоз.