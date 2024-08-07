В Тюмени наградили компании за достижения в строительной отрасли

В Тюмени состоялось награждение призеров XXIII конкурса "На лучшее достижение в строительной отрасли в Тюменской области за 2023 год".

Организаторы получили 63 заявки от 39 организаций Тюменской области. Самая масштабная номинация — "Организация года", в ней конкурировали 17 участников.

Награды победителям вручил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов. "Для нас не самое главное найти лучшего, а чтобы все те, кто занимается этим тяжелым делом, могли встретиться, пообщаться, обменяться опытом. По результатам таких мероприятий мы движемся вперед. И наша Тюменская область, я считаю, занимает одну из передовых позиций как по объемам строительства, так и по качеству возводимых объектов", - сказал Шустов.

В номинации "Организация года" победителями среди генподрядных организаций численностью свыше 300 человек стали АО "Тюменская домостроительная компания"; АО "Мостострой-11; ООО "Завод железобетонных изделий - 3". Среди генподрядных организаций численностью до 300 человек лучшие ООО "Брусника. Организатор строительства"; АО "Тюменьтел".