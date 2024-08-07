Тюменская торговая компания займётся производством стройматериалов

Торгово-логистическая компания "Строительный двор" на промышленной базе в Антипино реализует инвестпроект, который включает в себя четыре производства. Первое, по выпуску керамзитоблоков, уже работает. Второе, бетонный завод, вскоре выдаст первую продукцию. Два оставшихся, по производству утеплителя и газоблоков, на стадии получения оборудования.

На всех стадиях проекта по максимуму применяются тюменские комплектующие. В частности, на заводе по выпуску керамзитоблоков используются добавки от местных инноваторов, а в следующем по очереди проекте намерены использовать продукцию компании "Сибур".

"Из продавца в производители - такая трансформация происходит не часто. Но именно это получилось у одной из самых успешных тюменских торгово-логистических компаний "Строительный двор". ... Все это вместе взятое хороший пример общей работы инвестиционной команды региона и предприятия-инвестора. Областные власти содействует реализации проекта, начиная от финансовой поддержки и заканчивая участием в производственных цепочках по реализации продукции", - отметил замгубернатора Андрей Пантелеев.