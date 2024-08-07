В ВТБ рассказали, чьи финансовые советы слушают тюменцы

Рекомендациям специалистов банка доверяют 53% опрошенных — для жителей Тюменской области это самый авторитетный источник информации при выборе финансовых услуг, выяснили в ВТБ в результате исследования в разных регионах. В Москве уровень доверия достигает 59%.

Тюменцы также часто прислушиваются к мнению близких людей: 50% полагаются на советы семьи, а 48% — на рекомендации друзей. Советы семьи гораздо важнее для женщин (54%), чем для мужчин (45%). Особенно доверяют мнению близких и друзей респонденты в возрасте 35-44 лет. Однако почти половина (47%) тех, кто следовал советам друзей, сталкивались с неудачными их последствиями.

Персонализация и предпочтения

Тюменцы все чаще обращают внимание на способность банков предложить персонализированные условия обслуживания. Подавляющее большинство (66%) опрошенных считают важным, чтобы банк предоставлял индивидуальный подход каждому клиенту. Для 31% респондентов этот аспект не имеет значения, а 4% предпочитают стандартные условия для всех.

Алексей Мартьянов, руководитель департамента коммерческого привлечения, старший вице-президент ВТБ:

Банк всегда стремится идти навстречу своим клиентам, предлагая выгодные и персонализированные предложения, которые учитывают индивидуальные потребности и финансовые цели каждого. Даже пользователи, формально не являющиеся клиентами банка, могут воспользоваться привлекательными условиями и специальными программами. Например, в ВТБ можно получить дополнительный стикер или открыть именную карту, привязанные к счету клиента банка. Есть возможность стать зарплатным клиентом, настроив автопополнение с карты другого банка и не привлекая к процессу работодателя. Такие инициативы направлены на создание долгосрочных и доверительных отношений, обеспечивая всем пользователям доступ к современным финансовым продуктам и услугам, адаптированным под их уникальные обстоятельства.

Детализированная информация перед принятием

решений также важна для тюменцев. 23% опрошенных всегда нуждаются в личной консультации сотрудника банка, а 66% обращаются за консультациями время от времени по отдельным продуктам и услугам. Лишь 10% предпочитают узнавать о продуктах другими способами.

Также 68% респондентов отметили, что неудачное взаимодействие с каким-либо банком в прошлом становится решающей причиной не пользоваться его продуктами. Опыт близких и друзей также важен для 50% опрошенных. Плохие отзывы в интернете могут остановить 43% респондентов, а низкий рейтинг банка на специализированных сайтах — 37%.

Финансовые обычаи и ритуалы тоже имеют значение для некоторых россиян: 13% опрошенных считают их важным знанием, передаваемым из поколения в поколение. Женщины (15%) чаще придерживаются таких обычаев, чем мужчины (11%). Наибольший интерес к финансовым ритуалам проявляют респонденты в возрасте 35-44 лет (18%). Среди самых частых ритуалов — откладывать часть зарплаты или премии, а также использовать различные фразы и заговоры на деньги.