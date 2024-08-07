В Тюмени отремонтируют сквер 30-летия Победы

13:30 07 августа 2024
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Компания "Создатели" планирует вдохнуть новую жизнь в сквер 30-летия Победы, встреча с ее представителями прошла в администрации города.

"На нашем совещании они подробно рассказали о комплексных подходах в своей работе и некоторых проектах. Их планы по созданию комфортной городской среды впечатляют своей грандиозностью! Сейчас проектировщики компании прорабатывают вопросы реновации сквера 30-летия Победы, в обновление Славянского сквера средства уже инвестированы", сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Теги: администрация Тюмени , благоустройство , городская среда , Максим Афанасьев
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