В Тюмени отремонтируют сквер 30-летия Победы

Компания "Создатели" планирует вдохнуть новую жизнь в сквер 30-летия Победы, встреча с ее представителями прошла в администрации города.

"На нашем совещании они подробно рассказали о комплексных подходах в своей работе и некоторых проектах. Их планы по созданию комфортной городской среды впечатляют своей грандиозностью! Сейчас проектировщики компании прорабатывают вопросы реновации сквера 30-летия Победы, в обновление Славянского сквера средства уже инвестированы", сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.