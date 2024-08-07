Тюменский бизнес приглашают обсудить меры поддержки и развитие агротуризма

Заседание совета при губернаторе Тюменской области по вопросам улучшения инвестиционного климата состоится сегодня, 7 августа, в режиме онлайн-конференции, начало в 14:00.

Участники встречи, в числе которых представители предпринимательского сообщества, деловых кругов дадут оценку состоянию инвестклимата, рассмотрят возможности повышения эффективности механизмов сопровождения инвесторов в регионе.

Среди вопросов, поступивших к обсуждению, - меры поддержки малого и среднего бизнеса, развитие агротуризма.

Трансляция будет идти на портале органов власти Тюменской области; в официальной группе Инвестиционного агентства Тюменской области во "ВКонтакте".