Многодетные тюменцы с 11 августа могут подать заявление на выплату для покупки школьной формы

Многодетные семьи Тюменской области, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (в 2024 году – 16 844 рубля) с 11 августа до конца года могут подать заявление для получения выплаты на школьную форму.

На каждого школьника можно получить по 14 989 рублей. Заявления принимаются через МФЦ или комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.

Право на получение выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином РФ и проживающий в Тюменской области. Решение принимается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления. Средства поступят на счет в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения.

С более подробной информацией можно ознакомиться на портале органов госвласти Тюменской области, в органах соцзащиты населения по месту жительства, на официальных страницах департамента социального развития и через е диный контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-1-00000-1.