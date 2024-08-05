Более 1,3 трлн рублей хранят в банках жители Тюменской области, Югры и Ямала

Объем средств на вкладах и текущих счетах жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов увеличился за год на 15% и на начало июля 2024 года превысил 1,3 трлн рублей, сообщает пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ.

"Наибольший прирост сбережений отмечен у тюменцев – 29%, у югорчан и ямальцев вклады выросли на 11% и 7% соответственно.

Жители Югры держат на счетах 681 млрд рублей, тюменцы и ямальцы – 398 млрд и 223 млрд рублей. 83% от общего объема средств жители региона хранят в рублях", - указано в сообщении.

Отмечается, что хранить деньги на срочных вкладах и накопительных счетах людей стимулируют высокие процентные ставки: средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков страны во второй декаде июля составила 16,6% годовых, это намного превышает уровень инфляции.