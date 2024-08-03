Число розничных клиентов в ВТБ рекордно возросло с начала года

С начала 2024 года число активных розничных клиентов ВТБ выросло на рекордные в истории банка 2 млн человек, достигнув 21,3 млн. По этому показателю банк в очередной раз опередил крупнейшего игрока на рынке. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"Сегодня границы для выбора банка максимально стираются. Клиент может получать зарплату в любом банке и в тот же день без ограничений перевести ее туда, где удобнее и выгоднее продуктовые предложения. Банк, который заинтересован в долгосрочном партнерстве с клиентом, предложит ему наилучшие условия не на 1-2 месяца, а на более длительный срок. Мы улучшаем условия обслуживания наших клиентов, развиваем курьерскую сеть и онлайн-сервисы, предоставляя максимально конкурентные условия. Это позволит в ближайшие три года увеличить число розничных клиентов до 35 млн человек – каждый третий экономически активный россиянин будет обслуживаться в нашем банке", – прокомментировал Георгий Горшков.

По словам топ-менеджера ВТБ, в этом году конкуренция за розничного клиента усилилась, особенно – после 1 мая, когда были фактически отменены лимиты на переводы между своими счетами по СБП. Для удержания текущих клиентов и привлечения новых банки стараются предложить клиентам дополнительную выгоду, например, в рамках программы лояльности. ВТБ увеличил инвестиции в нее практически в два раза, теперь начисляет кешбэк рублями и дает возможность клиентам самостоятельно выбирать категории для возврата потраченных средств — только в июле это сделали 4,4 млн человек.

Второй фактор, влияющий на выбор банка, - это повышение качества обслуживания и клиентского сервиса, а также быстрота и удобство ежедневных платежей: СБП, PAY-сервисы, платежные стикеры, оплата по QR-коду, а также отмена комиссий по платежам и переводам. Сегодня 96% активных клиентов банка пользуются онлайн-сервисами хотя бы раз в квартал. Этот показатель вырос на 13% с начала года и стал рекордным в истории банка.