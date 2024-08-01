В Тюменской области назвали организации высокой социальной эффективности

В Тюменской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности – 2024"

Конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится ежегодно с 2000 года Министерством труда и социальной защиты РФ. Тюменские организации традиционно успешно участвуют в этом конкурсе и регулярно получают заслуженные награды.

В текущем году конкурс проходил в 17 номинациях с особым акцентом на те, которые посвящены поддержке семьи, материнства и детства в связи с Годом семьи. Специальное внимание уделялось номинациям, поощряющим благополучие работников-многодетных родителей и их детей, а также созданию лучших условий для работников с семейными обязанностями в организациях различных сфер деятельности.

Для участия в федеральном этапе конкурса, который пройдет в дистанционном формате в декабре, отобраны семь организаций Тюменской области, занявших первые места на региональном этапе:

АНО ДПО "Академия Управления" в номинациях: "За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы", "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы", "За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы", "Малая организация высокой социальной эффективности".

Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети в номинации: "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы".

ООО "Тюмень Водоканал" в номинации: "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы".

ООО "РН-Уватнефтегаз" в номинациях: "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы", "За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы", "За поддержку работников - многодетных родителей и их детей в организациях производственной сферы".

АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" в номинации: "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы".

ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет" в номинациях: "За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы", "За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы", "За трудоустройство инвалидов в организации", "За поддержку работников - многодетных родителей и их детей в организациях непроизводственной сферы".

МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 50 города Тюмени в номинации: "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы".