Уральские инкассаторы доставляют деньги на вертолетах, катерах и заменяют кассиров

1 августа отмечается Всероссийский день инкассатора. Всего на данный момент в службе инкассации Уральского банка Сбербанка работает более тысячи сотрудников, которые обслуживают 20,8 тысячи объектов — это собственные офисы и банкоматы, а также клиентские объекты и другие банки. В честь праздника расскажем интересные факты о службе инкассации Сбера на территории Уральского федерального округа и Республики Башкортостан.

Доставляют деньги на вертолетах и катерах

На Ямале кассово-инкассаторские центры Сбера расположены только в крупных городах. Поэтому до офисов банка на отдаленных территориях с ноября по апрель сотрудники управления инкассации добираются по зимникам. Весной и летом до труднодоступных территорий инкассаторы могут добраться только на вертолёте или доплыть на катере.

Заменяют кассиров

На отдаленных территориях водители-инкассаторы помимо своей основной работы также выполняет функции кассира – они помогают клиентам открывать вклады и совершать переводы. Четыре года назад этот пилотный проект был запущен в Курганской области и Республике Башкортостан, сейчас услуга масштабирована на остальные регионы Уральского банка Сбербанка.

Используют в работе современные технологии

Служба инкассации Сбербанка — одна из самых высокотехнологичных в стране. Инкассаторы работают на спецавтомобилях, которые в онлайн режиме контролируются через центр мониторинга. И если возникает риск нападения или угона, то автомобиль блокируется. Также тестируются системы искусственного интеллекта, которые помогают в реальном времени оценивать внешние угрозы, предупреждать о потенциальной опасности и контролировать соблюдение сотрудниками требований безопасности.

Уральские инкассаторы — чемпионы соревнований по многоборью

В 2024 году команда Уральского банка Сбербанка впервые стала чемпионом Всероссийских соревнований по многоборью среди сотрудников инкассации и охраны. Участники соревновались в стрельбе, триатлоне, показывали умение водить спецавтомобиль. Также для спортсменов подготовили эстафету, в которую вошло вождение инкассаторского броневика с проколотым колесом, стрельба, "возгорание" и оказание первой помощи.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка: