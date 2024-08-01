Отделение Социального фонда России по Тюменской области возглавил Виталий Левенков

Управляющим Отделения СФР по Тюменской области с 1 августа назначен Виталий Викторович Левенков, соответствующий приказ подписан Председателем Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергеем Чирковым.



Виталий Викторович Левенков родился 20 октября 1979 года в деревне Валгино Аромашевского района Тюменской области. В 2002 году с отличием окончил Московский Международный университет природы, общества и человека по специальности "финансы и кредит".

В Пенсионном фонде профессиональную деятельность начал с 2009 года с должности руководителя группы по размещению заказов Отделения ПФР по Тюменской области, в 2010 году возглавил Управление Пенсионного фонда РФ в Заводоуковском районе Тюменской области. С августа 2011 года по декабрь 2022 года работал заместителем управляющего Отделением Пенсионного фонда.

С 1 января 2023 года в связи с объединением Пенсионного фонда и Фонда социального страхования занимал должность заместителя управляющего Отделением Социального фонда России. Имеет благодарность председателя Правления Пенсионного фонда России, награжден памятным знаком "30 лет ПФР" и нагрудным знаком "Отличник Пенсионного фонда Российской Федерации", а также отмечен благодарственным письмом Тюменской облдумы.