Моор проинспектировал реализацию программы "Тобольск настоящий"

Губернатор Тюменской области Александр Моор проверил, как реализуется программа "Тобольск настоящий", посетив вместе с представителями горадминистрации, компаний-подрядчиков и избранным главой города Петром Вагиным ряд объектов.

Сквер Выпускников, за проект которого проголосовали почти 16 тысяч тоболяков, станет еще одним комфортным местом для прогулок и отдыха в Тобольске. Здесь будут аллея выпускников, площадь для проведения массовых мероприятий, площадка для стрит-арта и многое другое. Работа по созданию сквера идет в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

В 15-й микрорайоне идет строительство автомагистрали М-8. Она соединит проспекты Дзираева и Чаркова и разгрузит дорожно-транспортную сеть города. Эта часть Тобольска стремительно застраивается, поэтому необходимо работать над развитием инфраструктуры, подчеркнул Александр Моор. Автомагистраль планируется ввести в строй до конца года. В результате инфраструктура самого густонаселенного микрорайона Тобольска значительно улучшится: появятся новые тротуары, уличное освещение, ливневая канализация, велодорожка.

"В Тобольске сформирована сильная управленческая команда. Горожане и общественные организации переживают за свой город, они видят, как он меняется, и хотят, чтобы такая динамика сохранялась и в будущем. Необходимо выстроить открытый диалог с жителями. Это очень важно, потому что двигаться вперед нужно вместе", – подчеркнул Александр Моор.

В числе актуальных первоочередных задач, стоящих перед городскими органами власти, глава региона назвал дальнейшую модернизацию объектов образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, подготовку к отопительному сезону, а также реконструкцию нижнего посада Тобольска. Губернатор пообещал оказать новому главе города необходимую поддержку.