Замглавы Тюмени назначена Наталья Мудриченко

Заместителем главы города Тюмени назначена Наталья Мудриченко, соответствующее распоряжение подписал глава города Максим Афанасьев.
Мудриченко будет курировать работу департамента экономики, правового департамента и департамента потребительского рынка. По словам мэра, она хорошо знакома с работой администрации города — общий стаж её муниципальной службы составляет более 25 лет, с 2006 года – на руководящих должностях, предыдущее место работы - мэрия Тобольска.
Ранее этот пост с 2018 года занимала Ирина Чудова, 22 июля она ушла в отставку.
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