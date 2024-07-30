Замглавы Тюмени назначена Наталья Мудриченко

Заместителем главы города Тюмени назначена Наталья Мудриченко, соответствующее распоряжение подписал глава города Максим Афанасьев.

Мудриченко будет курировать работу департамента экономики, правового департамента и департамента потребительского рынка. По словам мэра, она хорошо знакома с работой администрации города — общий стаж её муниципальной службы составляет более 25 лет, с 2006 года – на руководящих должностях, предыдущее место работы - мэрия Тобольска.

Ранее этот пост с 2018 года занимала Ирина Чудова, 22 июля она ушла в отставку.