Дорожникам после паводка предстоит восстановить дороги в Казанском районе

В Казанском районе ведется восстановление дороги "Ишим-Казанское" - Челюскинцев - Менжинское, где во время паводка было разрушено около 4 километров, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На участке выполняется отсыпка грунта методом надвижки с уплотнением - предстоит устранить несколько образовавшихся размывов глубиной до 5 метров. С откачиванием воды помогает спецтехника МЧС. Но полностью убрать воду невозможно из-за фильтрации через грунт из старицы реки Ишим. Далее специалисты восстановят насыпь и устроят щебёночное покрытие, чтобы обеспечить проезд транспорта.

Отмечается, что большая вода серьёзно повредила и автодорогу Ильинка-Афонькино-Усово-Сладково. Сейчас подрядная организация перебрасывает туда технику, чтобы на э той неделе начать работы по восстановлению дороги.