53 участка дорог отремонтировано в Тюменской области по нацпроекту в 2024 году

В текущем году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в регионе планируется отремонтировать 170 объектов дорожной инфраструктуры, 53 из них уже приведены в нормативное состояние, сообщает информцентр правительства ТО.

Масштабная ремонтная кампания идет в Тюменском районе. Отремонтировано 44 участка дорог из 113 запланированных. В Тюмени подрядчики восстановили покрытие на улицах Профсоюзная, Льва Толстого, Барнаульская. Работы в областной столице завершены. На региональных трассах готово 6 объектов. В ремонте — 39 участков дорог, 4 моста и путепровода.

Всего в рамках нацпроекта в Тюменской области отремонтируют 254,3 км дорог. Работы планируют завершить к середине октября.