Топ финансовых услуг среди зарплатных клиентов Сбера составили на Урале

В Уральском банке Сбербанка определили банковские продукты, которыми зарплатные клиенты пользуются чаще всего.

Первое место занимают вклады. Около 80% клиентов открывают вклады и накопительные счета с повышенной ставкой, доступной тем, кто получает зарплату на карту Сбербанка. Кроме того, зарплатных клиентов привлекает возможность настройки вклада под себя — выбор срока, способа выплаты процентов, а также доступность снятия и пополнения.

На втором месте – потребительские кредиты. Ими пользуются почти половина зарплатных клиентов Сбербанка. Ставка по кредиту в Сбере для них ниже на 1%.

Третье место по популярности делят ипотека и сервис "Деньги до зарплаты". Около 30% клиентов, получающих зарплату на карту Сбера, оформляют заявку на жилищные кредиты банка. Процентная ставка по основным программам ипотеки для зарплатных клиентов Сбера ниже на 1%, что дает возможность выгоднее приобрести недвижимость. Сервис "Деньги до зарплаты" – возможность одолжить деньги у банка, если не хватает на покупки, а аванс будет только через пару недель. Нужную сумму Сбер перечислит на карту в тот же день, никаких дополнительных документов предъявлять не нужно.

Также стоит отметить, что общее количество людей, которые пользуются преимуществами зарплатных карт Сбербанка на Урале, увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что карта для зарплаты начинает все чаще восприниматься клиентами Сбера как полноценный инструмент для эффективного контроля и распоряжения финансами.