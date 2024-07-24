В Тюмени у озера Алебашево за сезон построят более 4 км новых дорог

Несколько новых дорог общей протяженностью 4,13 км до конца 2024 года строится в районе озера Алебашево, накануне губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Тюмени Максим Афанасьев ознакомились с ходом работ на улице Николая Кузнецова.

Строительство дорог в квартале улиц Алебашевской — Дружбы — Мельникайте — река Тура ведется в рамках программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда". На улице Кузнецова ТОДЭП" приступила к работам в конце марта текущего года, когда было ещё холодно. "Здесь оказалась достаточно болотистая местность. Работать пришлось нелегко. Подрядная организация применила новую технологию для стабилизации грунта. На сегодняшний день на всем протяжении участка проложена ливневая канализация, подготовлены дождеприемники. В данный момент производится отсыпка земляного полотна", - рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.