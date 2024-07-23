В Тюмени 25 июля проведут очередную ярмарку вакансий

Ямарка вакансий пройдёт 25 июля в Штабе общественной поддержки "Единой России", в числе работодателей "Тюменские моторостроители", "РН-Уватнефтегаз" и так далее.

ПАО "Тюменские моторостроители" нужны фрезеровщики, слесари, токари, шлифовщики, инженеры, наладчики и операторы станков. "РН-Уватнефтегаз" требуется главный специалист сметно-договорного отдела. Управление мировых судей Тюменской области ищет специалиста 1 категории (класса) и секретаря судебного заседания. В ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" требуется менеджер агентской группы. Компания "Вкусно – и точка" предлагает вакансию кассира.

Ярмарка пройдет с 11:00 до 12:00 по адресу ул. Водопроводная, д. 36/3. Вопросы по участию можно задать по телефонам +7(3452) 27-36-05 (доб. 401), +79582565022.

С 1 января 2024 года в службу занятости населения Тюменской области обратилось за содействием в поиске подходящей работы более 25 тысяч человек, трудоустроено — более 18 тысяч человек. Насчитывается 29,7 тысячи в банке вакансий вакансий. Наибольшая доля вакансий в сфере обрабатывающих производств — 4,1 тысячи. 14,3 тысячи вакансий заявлено в таких сферах, как строительство, образование, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство, госуправление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение.