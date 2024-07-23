Межвузовский кампус в Тюмени могут начать строить уже в 2024 году

Один из десяти объектов межвузовского кампуса в Тюмени, гостиницу, могут начать строить осенью этого года, участок под нее уже передан концессионеру, проект находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе, сообщил губернатор Александр Моор после рабочей поездки по строящимся объектам города.

"Главная задача — подготовить и передать концессионеру весь земельный участок под строительство всех объектов кампуса. В октябре все работы, связанные с вертикальной планировкой участка, будут завершены. Мы приняли решение ускориться и первый из десяти объектов – гостиницу – начать строить раньше. Земельный объект под этот объект концессионеру уже передан. Проектная документация разработана и неделю назад передана в Главгоссэкпертизу. Ставим перед собой вместе с концессионером задачу осенью начать строительство этого объекта. В 2025 году будет передана остальная территория и начнется строительство остальных девяти объектов", - рассказал Моор.

Гостиница рассчитана на 120 мест. В ней будет 70 одноместных, двухместных и семейных номеров. На 1-м этаже планируют разместить кафе, на 11-м и 12-м этажах — офисные помещения.

В целом кампус займет около 16 га, в рамках первого этапа выполняется отсыпка участка. Отметка будет поднята в среднем на три метра. Для этого на территорию до конца года завезут 1,1 млн кубометров пескогрунта. В 2025 году будет выполнено строительство дамбы (2 этап) и берегоукрепление со стороны озера Круглое (3 этап), уточили в ГУС.

Помимо подготовки участка и строительства кампуса, важным является работа по его смысловому наполнению, подчеркнул губернатор: "На сегодняшнем этапе очень важна работа, связанная с наполнением смыслом. Сейчас очень важно провести все необходимые переговоры с будущими индустриальными партнерами для того, чтобы определить, что будет внутри кампуса, расположение лабораторий. Важно на этом этапе проектирования продумать и минимизировать возможные ошибки при создании условий для научно-технического развития и реализации технических проектов".

В числе партнеров технических проектов губернатор назвал компанию "Сибур" (разработка новых материалов) и компанию "Биокад". "Это один из фармацевтических лидеров. Мы обговорили с ними, что вместе проработаем создание необходимых лабораторий, потому что сегодня фармацевтика и вообще все, что связано с жизнью, здоровьем и с медициной, очень перспективное направление. Мы бы хотели бы его интегрировать в том числе в будущий кампус", - отметил Моор.

Межвузовский кампус в Тюмени строится в рамках нацпроекта "Наука и университеты", который реализует Минобрнауки России по поручению президента страны. На территории в 16 га, расположенной между улицей Мельникайте и озером Круглым планируется построить многофункциональный спортивный центр, учебно-лабораторный корпус, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк, конгресс-центр, гостиницу и общежития для студентов. До конца года "Мостострой-11" должен завершить работы по планировке участка, основное строительство начнется в 2025 году, завершить проект планируют в 2028-м.