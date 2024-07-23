Школу с обсерваторией построят в Тюмени

В микрорайоне Березняковский города Тюмени строят школу на 1101 учебное место. Накануне принято решение дополнить проект школы пространством, откуда можно будет наблюдать за звёздами. Это будет первый подобный объект, сообщает Главное управление строительства ТО.

"Школа в Березняковском строится по типовому проекту. Подрядная организация уже обустроила фундамент и возводит стены. Чтобы разместить обсерваторию, необходимо оперативно внести изменения в проект. Эта работа уже ведётся. Проекты школ, которые реализуются в Тюменской области, постоянно трансформируются. В прошлом году в регионе построены две школы по 1,5 тысячи мест, аналогов которым ещё не было. Меняется и внутреннее оборудование. Вместе с классами и лабораториями появляются специализированные кабинеты для занятий отдельными видами спорта, радиорубки и телестудии", - отмечается в сообщении.