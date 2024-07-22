Фонд развития территорий намерен рекомендовать тюменский опыт ремонта жилфонда другим регионам

Специалисты Фонда развития территорий продолжают работу по совершенствованию региональных систем капитального ремонта. Во время рабочей поездки в Тюменскую область представители ФРТ подробно изучили работу информационной системы мониторинга жилищного фонда, которая используется для формирования и актуализации региональной программы капремонта.

В правительстве региона состоялась рабочая встреча заместителя губернатора Тюменской области Сергея Шустова и директора Фонда развития территорий, координирующей в том числе вопросы капитального ремонта, Екатерины Антроповой, в ходе которой отмечалось, что многоквартирные дома ремонтируют своевременно. В 2023 году работы выполнили во всех 644 домах, включенных в регпрограмму. Благодаря этому жилищные условия улучшили 122 580 жителей области.

Екатерина Антропова отметила, что за хорошими показателями всегда стоит большая работа, и тюменский опыт очень ценен:

Опыт Тюменской области по организации мониторинга состояния жилищного фонда будет полезен многим субъектам РФ и поможет повысить эффективность региональных программ. Для дальнейшего совершенствования систем капремонта Минстрой России совместно с Фондом развития территорий сейчас работает над внесением изменений в Жилищный кодекс. Они направлены на пересмотр подходов к капитальному ремонту жилья. Так, в приоритетном порядке будут выполняться те работы, которые влияют на безопасность и сроки эксплуатации зданий.

Система мониторинга жилищного фонда Тюменской области позволяет планировать и своевременно проводить капитальный ремонт жилья, а также видеть любые негативные изменения технического состояния домов и устранять их, отмечают в Фонде развития территорий. Данные в систему вносят управляющие организации и муниципалитеты. При помощи системы мониторинга можно оперативно получить достоверные данные, например, о состоянии всех лифтов в многоквартирных домах, включенных в программу: какое количество находится в эксплуатации, сколько будет меняться и т.д.

Вместе с представителями регионального оператора сотрудники ФРТ в Тюмени осмотрели дома по улицам 50 лет Октября, Мельникайте, Свердлова, Федорова, Депутатской, Минской, а также по Червишевскому и Московскому трактам, где работы уже завершены или еще ведутся. После изучения технической документации специалисты Фонда наметили ряд шагов по совершенствованию системы капремонта в регионе. По словам директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семена Тегенцева, экспертам показали автоматизированную информационную систему, куда заносятся сведения о предстоящем капремонте и адреса, где он потребуется в будущем, программу, связанную со сроками поставки и монтажа лифтов, которая позволяет мониторить состояние лифтов и их плановую замену.