Клиенты "ВТБ мои инвестиции" выбирают фонды денежного рынка и активно участвуют в IPO

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

В первом полугодии среди клиентов брокера "ВТБ Мои Инвестиции" вырос спрос на фонды денежного рынка. Каждый десятый клиент также покупал акции в рамках IPO, сообщили в банке.

По данным Индекса ВТБ, клиенты брокера "ВТБ Мои Инвестиции" стали чаще вкладывать в инструменты коллективных инвестиций. В первую очередь в фонды денежного рынка. Так, драйвером прироста стал БПИФ "Ликвидность" (LQDT). В него клиенты брокера дополнительно в течение полугодия вложили почти 2% денежных средств. Такие фонды оптимальны для частного инвестора с точки зрения соотношения риска/доходности и ликвидности. Кроме того, инвесторы могут воспользоваться налоговыми льготами при долгосрочном владении такими инструментами.

В конце июня 2024 года доля акций в инвестиционных портфелях клиентов брокера "ВТБ Мои Инвестиции" выросла до 40,4% (+0,3 п.п.) по сравнению с декабрем 2023 года. Среди фаворитов – акции потребительского, финансового и IT-секторов. Активно клиенты брокера покупали ценные бумаги "Сбербанка", "ЛУКОЙЛа", "ФосАгро", "Газпрома", "ВТБ", "Роснефти".

Несмотря на снижение интереса к облигациям (40,7% агрегированного портфеля, -2,0%), инвесторы продолжали покупать флоатеры. Инвестиции в них возросли на треть – до 4,3% от общего клиентского портфеля. ОФЗ с переменным купоном оперативно подстраиваются к изменению ключевой ставки и устойчивы в цене.

Инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев: