В Тюменской области обсудили опыт улучшения условий труда в строительной сфере

Безопасность труда на строительных площадках для Тюменской области, которая является является одним из лидеров по строительству , входит в число приоритетов. 18 июля на территории АО "Тюменская домостроительная компания" (ТДСК) прошло выездное заседание областной межведомственной комиссии по охране труда под председательством заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера. Цель встречи – изучение передового опыта компании в сфере охраны труда и обмен знаниями с представителями федеральных и региональных органов власти, профсоюзов и работодателями региона.

АО "ТДСК" уже много лет успешно внедряет систему управления охраной труда, обеспечивая сотрудников средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и организуя регулярные обучения и практические занятия. Особое внимание компания уделяет безопасности работ на высоте, что очень актуально для строительной отрасли.

Учебно-тренировочный полигон, построенный на предприятии в 2018 году, стал пионером в сфере подготовки к работе на высоте. В то время законодательство еще не обязало проводить практические занятия на специальных площадках, но руководство компании уже понимало важность практической подготовки для безопасности сотрудников.

"Настолько комплексный опыт в масштабах нашей области может представить далеко не каждое предприятие. А тренировочный полигон нисколько не уступает по наполнению более крупным компаниям страны. И это надо, конечно, использовать для тренировок сотрудников других компаний", - отметил Алексей Райдер.

Необходимо отметить, что АО "ТДСК" предоставляет полигон для практических занятий более тридцати компаниям и учебным центрам Тюменской области.

В ходе заседания областной комиссии обсуждались итоги надзорной деятельности по соблюдению требований охраны труда при строительстве объектов. Представители профсоюзов рассказали о том, как происходит общественный контроль за обеспечением работодателями здоровых и безопасных условий труда своих сотрудников.