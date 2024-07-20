Более 18 тысяч человек трудоустроено в Тюменской области с начала 2024 года

18 200 человек трудоустроены благодаря службе занятости населения Тюменской области, характеризующие состояние рынка труда в Тюменской области на 18 июля показатели опубликовал департамент труда и занятости населения региона.

С начала года в службу занятости населения региона в поиске подходящей работы обратились 25,4 тыс. человек, трудоустроено — 18,2 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,27 %. Численность зарегистрированных безработных в Тюменской области на 18.07.2024 составляет 2 тысячи человек. В банке 29,7 тысяч вакансий.

В топ-5 сфер, где больше всего вакансий, входят строительство, образование, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение.