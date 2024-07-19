Сбербанк за неделю выдал клиентам почти 2000 семейных ипотек на новых льготных условиях

Сбербанк за неделю с 10 июля выдал клиентам почти две тысячи льготных ипотечных кредитов по семейной ипотеке на новых условиях на общую сумму около 10 млрд рублей.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев:

Неделю назад мы запустили выдачи кредитов людям по обновленной программе Семейной ипотеки, которая была введена правительством после прекращения действия с 1 июля ипотечной льготной программы с господдержкой. Несмотря на то, что программа на новых условиях запустилась совсем недавно, мы видим высокий спрос от наших клиентов. Количество заявок на Семейную ипотеку растёт, ежедневно мы обрабатываем несколько тысяч заявлений.

Топ-5 регионов по выдачам — это Москва и Московская область, Тюменская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край и Иркутская область. Основной тип недвижимости — по-прежнему покупка жилья в многоквартирных домах — 85%.