Тюменские муниципалитеты обзаводятся своими брендами

Ярковский район – "Земля вольных сибирцев – Ярковье", Ялуторовск – "Мастерская Сибири", а Уватский район – "Тайга впечатлений, приключений и открытий". У трех муниципалитетов Тюменской области появились территориальные бренды, о ни будут работать на узнаваемость районов, повышать инвестиционную привлекательность, развивать индустрию гостеприимства и помогать реализовать продукцию местных производителей, сообщил губернатор Александр Моор.

Разработкой брендов занимались специалисты Торгово-промышленной палаты региона. К работе они привлекли экспертов, муниципальные власти, предпринимателей и население. Именно в диалоге с местными жителями родились те идеи, которые легли в основу восприятия конкретной территории, подчеркнул губернатор.

"Бренды в этом случае не только яркие слоганы и логотипы. Теперь важно работать с образами дальше, продвигать их. Причем как вовне, привлекая инвесторов, так и внутрь, чтобы местные жители знали и еще больше любили свою малую родину, а предприниматели развивали сервис", - отметил Моор.